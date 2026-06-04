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Путин: только Господь знает, хватит ли здоровья, чтобы дожить до завтра

Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли он президентом и в будущем.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Путин в ходе встречи с главами международных информагентств заявил, что только Господь знает хватит ли здоровья, чтобы дожить до завтра.

«Только Господь знает, хватит нам здоровья: и мне, и вам, и всем здесь собравшимся для того, чтобы дожить до завтра, до послезавтра, и тем более решать какие-то стоящие перед нами задачи, добавиться целей, которые мы перед собой ставим», — заявил Владимир Путин.

Так президент ответил на вопрос, будет ли он главой государства и в будущем.

Ранее Владимир Путин ответил на вопрос о возможности бессмертия.