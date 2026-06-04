Путин: только Господь знает, хватит ли здоровья, чтобы дожить до завтра

Владимир Путин в ходе встречи с главами международных информагентств заявил, что только Господь знает хватит ли здоровья, чтобы дожить до завтра.
«Только Господь знает, хватит нам здоровья: и мне, и вам, и всем здесь собравшимся для того, чтобы дожить до завтра, до послезавтра, и тем более решать какие-то стоящие перед нами задачи, добавиться целей, которые мы перед собой ставим», — заявил Владимир Путин.
Так президент ответил на вопрос, будет ли он главой государства и в будущем.
Ранее Владимир Путин ответил на вопрос о возможности бессмертия.