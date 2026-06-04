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Путин назвал связку России, Индии и Китая взаимовыгодной

Двусторонние отношения России с Индией не мешают Китаю, и наоборот, заявил Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств на полях ПМЭФ. По его словам, вмешиваться в отношения Пекина и Нью-Дели — это неблагодарное дело.

Двусторонние отношения России с Индией не мешают Китаю, и наоборот, заявил Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств на полях ПМЭФ. По его словам, вмешиваться в отношения Пекина и Нью-Дели — это неблагодарное дело.

«Они (отношения.— “Ъ”) складывались десятилетиями, все складывалось естественным образом. И отношения России с Индией не мешают Китаю, и отношения России с Китаем не мешают Индии. А связка трех стран всем помогает», — сказал президент России. Он также напомнил, что именно эти страны основали БРИКС.

По словам господина Путина, Россия знает о трудностях отношений Индии с Пакистаном, вызванных ситуацией на границе. Он не согласился с утверждением о том, что Китай полностью контролирует Пакистан. Президент России подчеркнул, что индийский премьер Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин «стремятся к разрешению всех вопросов, которые представляют взаимный интерес, в том числе в рамках отношений на границе».

Ранее Владимир Путин анонсировал подписание новых договоренностей с Китаем в сфере экономики. По его словам, товарооборот России и КНР поднялся почти до $250 млн. Отношения между странами он назвал впечатляющими.

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