Путин назвал связку России, Индии и Китая взаимовыгодной

По словам господина Путина, Россия знает о трудностях отношений Индии с Пакистаном, вызванных ситуацией на границе. Он не согласился с утверждением о том, что Китай полностью контролирует Пакистан. Президент России подчеркнул, что индийский премьер Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин «стремятся к разрешению всех вопросов, которые представляют взаимный интерес, в том числе в рамках отношений на границе».