Воины-десантники Конаевского гарнизона отметили День государственных символов

Государственные символы занимают особое место в жизни страны и отражают ключевые ценности казахстанского общества. Они символизируют независимость государства, единство народа, стремление к миру и созиданию, уважение к историческому наследию и ответственность за будущее страны. Для военнослужащих День государственных символов имеет особое значение, поскольку служение Родине неразрывно связано с уважением к ее государственным атрибутам.