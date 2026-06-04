Открытое письмо Зеленского и статус отношений с США. Заявления Пескова

Кремль никогда не идеализировал статус США в украинском урегулировании, при всем уважении к добрым услугам Вашингтона, для России важнее ее национальные интересы: «Идеализацией мы никогда не занимаемся. Для нас, при всем уважении к Соединенным Штатам и их добрым услугам, для нас главное — наши национальные интересы».