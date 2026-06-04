Открытое письмо Зеленского и статус отношений с США. Заявления Пескова

Кремль видел открытое письмо Владимира Зеленского к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Отношениям РФ и США уже некуда откатываться назад, отметил он.
ТАСС собрал ключевые заявления официального представителя Кремля.
Письмо Зеленского Путину.
Кремль видел открытое письмо Владимира Зеленского к президенту РФ Владимиру Путину: «Да, мы видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться».
Песков ознакомился с открытым письмом: «Я имел возможность [ознакомиться с письмом]».
О письме президенту будет доложено позже: «Это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана».
Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет встретиться с Путиным: «Президент Путин сказал, что, если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это».
Отношения с США.
Отношения России и США и так находятся на низшей точке, поэтому после заявлений госсекретаря Марко Рубио о планах новых санкций им уже неоткуда откатываться: «Назад откатываться особо неоткуда, поэтому так сказать нельзя».
Кремль никогда не идеализировал статус США в украинском урегулировании, при всем уважении к добрым услугам Вашингтона, для России важнее ее национальные интересы: «Идеализацией мы никогда не занимаемся. Для нас, при всем уважении к Соединенным Штатам и их добрым услугам, для нас главное — наши национальные интересы».
Статус США в украинском урегулировании после заявлений про антироссийские санкции и поддержку Киева не изменился: «Мы никогда не идеализировали статус Соединенных Штатов [в украинском урегулировании]. Американское вооружение постоянно поставляется на Украину».
Удаление «Макса» из AppStore.
Кремль не комментирует удаление национального мессенджера «Макс» из магазина приложений Apple, предложив задать вопросы об этом профильному министру Максуту Шадаеву: «[Глава Минцифры] Максут Шадаев, мой коллега, с удовольствием ответит на все эти вопросы».
Строительство АЭС в Узбекистане.
Строительство АЭС в Узбекистане — «это образцовый пример и образцовая область для действительно взаимовыгодного сотрудничества»: «Мы загружаем наши мощности атомной промышленности, а Узбекистан получает новую отрасль промышленности у себя. Это образец взаимовыгодного сотрудничества».
«Очень трудно переоценить значение этого проекта. Российская сторона фактически будет создавать новую отрасль экономики в Узбекистане, мы будем готовить кадры, мы будем передавать технологии — высокие технологии. И это очень хороший фундамент для сотрудничества на многие и многие годы».
Удары по ЗАЭС.
Москва констатирует непрекращающиеся удары Киева по Запорожской АЭС, и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в курсе ситуации: «Мы констатируем, что они [удары по ЗАЭС] не прекращаются и господин Гросси это тоже хорошо видит».