Politico: США могут отменить поставку Tomahawk в ФРГ

«Ожидается, что Пентагон отменит план по отправке ракет Tomahawk в Германию частично из-за опасений чиновников, что Россия расценит это как эскалацию, что станет неожиданным отходом от давно запланированного соглашения с одним из крупнейших союзников Америки», — указывается в статье.