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Politico: США могут отменить поставку Tomahawk в ФРГ

Это связано с тем, что Россия сочтет такие шаги эскалацией, указывает газета.

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Администрация США может отказаться от планов о поставках крылатых ракет Tomahawk в Германию из-за опасений, что Россия может расценить этот шаг в качестве эскалации. Об этом сообщила газета Politico.

«Ожидается, что Пентагон отменит план по отправке ракет Tomahawk в Германию частично из-за опасений чиновников, что Россия расценит это как эскалацию, что станет неожиданным отходом от давно запланированного соглашения с одним из крупнейших союзников Америки», — указывается в статье.

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