Путин рассказал, где и как родилась идея БРИКС

Президент России Владимир Путин рассказал, что идея создания межгосударственного объединения, впоследствии ставшего известным как БРИКС, появилась в Санкт-Петербурге, где состоялась встреча российского президента с китайским и индийским лидерами.
«Мы здесь втроем встретились, и возник РИК — Россия, Индия, Китай», — рассказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Впоследствии к объединению присоединилась Бразилия, потом ЮАР, а затем и другие страны, сказал Путин.
Читайте материал «Путин сказал, что Россия с Китаем не дружат “против кого-то”».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.