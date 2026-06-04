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Путин рассказал, где и как родилась идея БРИКС

Президент России Владимир Путин рассказал, что идея создания межгосударственного объединения, впоследствии ставшего известным как БРИКС, появилась в Санкт-Петербурге, где состоялась встреча российского президента с китайским и индийским лидерами.

Президент России Владимир Путин рассказал, что идея создания межгосударственного объединения, впоследствии ставшего известным как БРИКС, появилась в Санкт-Петербурге, где состоялась встреча российского президента с китайским и индийским лидерами.

«Мы здесь втроем встретились, и возник РИК — Россия, Индия, Китай», — рассказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.

Впоследствии к объединению присоединилась Бразилия, потом ЮАР, а затем и другие страны, сказал Путин.

Членами БРИКС являются Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, а также Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Индонезия. Название BRICS представляет собой сокращение от англоязычных названий первых пяти стран-участниц.

Читайте материал «Путин сказал, что Россия с Китаем не дружат “против кого-то”».

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