Лавров рассказал подробности российской концепции по Персидскому заливу

Господин Лавров также рассказал, что в середине мая состоялся совет министров иностранных дел БРИКС, где присутствовали представители Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов. Во время встречи случилась «достаточно серьезная перепалка между ними». Однако присутствующие страны старались найти пути для того, чтобы завязался диалог между Эмиратами и Ираном, добавил глава МИД РФ.