Путин отметил важность инициативы Токаева по поддержке русского языка

«Большое количество казахстанцев учится в российских вузах, и мы благодарны президенту Казахстана за то, что он выступил инициатором создания международной структуры по поддержке русского языка. Это, я считаю… направлено в будущее, направлено на то, чтобы сохранить наши отношения и развивать их по всем направлениям, включая и гуманитарный аспект», — сказал Путин в ходе встречи.