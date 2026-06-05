Путин отметил важность инициативы Токаева по поддержке русского языка

СТРЕЛЬНА, 4 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в создании международной структуры по поддержке русского языка.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
«Большое количество казахстанцев учится в российских вузах, и мы благодарны президенту Казахстана за то, что он выступил инициатором создания международной структуры по поддержке русского языка. Это, я считаю… направлено в будущее, направлено на то, чтобы сохранить наши отношения и развивать их по всем направлениям, включая и гуманитарный аспект», — сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>.