Россия будет развивать сотрудничество с Казахстаном в космосе, заявил Путин

СТРЕЛЬНА, 4 июн — РИА Новости. Россия будет развивать сотрудничество с Казахстаном в космосе, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Энергетика — известное дело, промышленность, космос», — сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Он подчеркнул, что у России с Казахстаном появился новый совместный проект, связанный со строительством атомной электростанции.
«Хочу отметить, что Казахстан — это страна с очень богатыми ресурсами, нужны и востребованы во всем мире топливо для атомных электростанций. Мы сотрудничаем по этому направлению с Казахстаном, сотрудничаем успешно», — отметил Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>.