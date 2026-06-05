Россия будет развивать сотрудничество с Казахстаном в космосе, заявил Путин

«Хочу отметить, что Казахстан — это страна с очень богатыми ресурсами, нужны и востребованы во всем мире топливо для атомных электростанций. Мы сотрудничаем по этому направлению с Казахстаном, сотрудничаем успешно», — отметил Путин.