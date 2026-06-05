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Россия будет развивать сотрудничество с Казахстаном в космосе, заявил Путин

Путин заявил, что РФ планирует развивать сотрудничество с Казахстаном в космосе.

Источник: © РИА Новости

СТРЕЛЬНА, 4 июн — РИА Новости. Россия будет развивать сотрудничество с Казахстаном в космосе, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Энергетика — известное дело, промышленность, космос», — сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.

Он подчеркнул, что у России с Казахстаном появился новый совместный проект, связанный со строительством атомной электростанции.

«Хочу отметить, что Казахстан — это страна с очень богатыми ресурсами, нужны и востребованы во всем мире топливо для атомных электростанций. Мы сотрудничаем по этому направлению с Казахстаном, сотрудничаем успешно», — отметил Путин.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>.