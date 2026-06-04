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Путин и Мирзиеев дали старт строительству первого блока интегрированной АЭС

Путин и Мирзиеев дали старт строительству первой интегрированной АЭС в Узбекистане.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приняли участие в запуске строительства первого энергоблока интегрированной атомной электростанции в Джизакской области. Старт реализации проекта был дан в рамках двусторонней встречи глав государств.

Торжественная церемония состоялась в четверг в Константиновском дворце. Лидеры подключились к мероприятию по видеосвязи и официально дали начало строительным работам на площадке будущей станции.

Интегрированная АЭС считается одним из ключевых совместных проектов России и Узбекистана в энергетической сфере. Особенность объекта заключается в сочетании на одной площадке атомных мощностей разных типов: станция будет включать два энергоблока с реакторами ВВЭР-1000, а также энергоблок с двумя реакторами РИТМ-200Н мощностью по 55 МВт каждый.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложат о письме Владимира Зеленского по окончании части переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

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