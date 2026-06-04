Путин и Мирзиеев дали старт строительству первого блока интегрированной АЭС

Интегрированная АЭС считается одним из ключевых совместных проектов России и Узбекистана в энергетической сфере. Особенность объекта заключается в сочетании на одной площадке атомных мощностей разных типов: станция будет включать два энергоблока с реакторами ВВЭР-1000, а также энергоблок с двумя реакторами РИТМ-200Н мощностью по 55 МВт каждый.