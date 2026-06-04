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Politico: США могут передумать отправлять Tomahawk в ФРГ во избежание эскалации

Как утверждает издание Politico, руководство США может отказаться от планов о поставках крылатых ракет Tomahawk в ФРГ.

Как утверждает издание Politico, руководство США может отказаться от планов о поставках крылатых ракет Tomahawk в ФРГ.

Как утверждается в публикации, одной из причин является предположение американских властей, что Россия расценит поставку вооружений как эскалацию.

Авторы текста говорят, что отказ от поставки станет «неожиданным отходом от соглашения с одним из крупнейших союзников Америки».

В мае стало известно, что США выводят 5000 военнослужащих после того как руководитель ФРГ Мерц заявил, что Иран «унизил» Соединенные Штаты, а президент США Дональд Трамп охарактеризовал действия европейских государств как «абсолютно ужасные». Многие европейские чиновники раскритиковали решение Трампа и предположили, что участие Европы в Североатлантическом альянсе следует расширять.

Читайте материал «Welt: в июне Пентагон представит НАТО планы сокращения сил США в Европе».

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