Politico: США могут передумать отправлять Tomahawk в ФРГ во избежание эскалации

Как утверждает издание Politico, руководство США может отказаться от планов о поставках крылатых ракет Tomahawk в ФРГ.
Как утверждается в публикации, одной из причин является предположение американских властей, что Россия расценит поставку вооружений как эскалацию.
Авторы текста говорят, что отказ от поставки станет «неожиданным отходом от соглашения с одним из крупнейших союзников Америки».
В мае стало известно, что США выводят 5000 военнослужащих после того как руководитель ФРГ Мерц заявил, что Иран «унизил» Соединенные Штаты, а президент США Дональд Трамп охарактеризовал действия европейских государств как «абсолютно ужасные». Многие европейские чиновники раскритиковали решение Трампа и предположили, что участие Европы в Североатлантическом альянсе следует расширять.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.