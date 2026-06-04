Politico: США могут передумать отправлять Tomahawk в ФРГ во избежание эскалации

В мае стало известно, что США выводят 5000 военнослужащих после того как руководитель ФРГ Мерц заявил, что Иран «унизил» Соединенные Штаты, а президент США Дональд Трамп охарактеризовал действия европейских государств как «абсолютно ужасные». Многие европейские чиновники раскритиковали решение Трампа и предположили, что участие Европы в Североатлантическом альянсе следует расширять.