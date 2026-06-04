СБ РФ: Армения, по сути, повторяет украинский опыт 2013−2014 годов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Армения сегодня фактически повторяет тот путь, который проходила Украина в 2013—2014 годах, и необходимо «сильно задуматься», чтобы Ереван в итоге не прошел этим же путем и не получил аналогичную ситуацию. На это указал замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Алексей Шевцов в интервью «Вестям» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).