СБ РФ: Армения, по сути, повторяет украинский опыт 2013−2014 годов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Армения сегодня фактически повторяет тот путь, который проходила Украина в 2013—2014 годах, и необходимо «сильно задуматься», чтобы Ереван в итоге не прошел этим же путем и не получил аналогичную ситуацию. На это указал замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Алексей Шевцов в интервью «Вестям» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Недавно и [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин], и [президент Белоруссии] Александр Григорьевич Лукашенко говорили о том, что Армения, по сути, повторяет украинский опыт 2013−2014 года, — напомнил он. — И тут надо сильно задуматься, чтобы не случилось то, что случилось на Украине».