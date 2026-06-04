Эксперт Степанов: «Орешник» прорывает силы ПВО противника

«Прежний этап отработки вариаций боевого применения с конвенциональной боевой частью, вполне возможно, пройден. Протестированы все системы. Есть однозначное понимание эффективности комплекса. Есть доказательства, что он гарантированно преодолевает системы ПВО и ПРО противника. То есть речь идет о том, что нет никаких ограничений на применение “Орешника” для ударов по центрам принятия решений, которые размещены в том числе в крупных агломерациях противника и в столичном регионе в частности», — сказал он.