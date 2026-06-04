Эксперт Степанов: «Орешник» прорывает силы ПВО противника

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Применение ракетного комплекса «Орешник» подтвердило его способность прорывать систему противовоздушной обороны. Нанесение ударов по военным целям в районе городской застройки позволит уничтожить центры принятия решений противника, рассказал ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
Ранее президент России Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира заявил о готовности полноформатного применения «Орешника» по целям, в том числе в районе городской застройки.
«Прежний этап отработки вариаций боевого применения с конвенциональной боевой частью, вполне возможно, пройден. Протестированы все системы. Есть однозначное понимание эффективности комплекса. Есть доказательства, что он гарантированно преодолевает системы ПВО и ПРО противника. То есть речь идет о том, что нет никаких ограничений на применение “Орешника” для ударов по центрам принятия решений, которые размещены в том числе в крупных агломерациях противника и в столичном регионе в частности», — сказал он.
Точные тактико-технические характеристики российского ракетного комплекса «Орешник» засекречены, информация о нем до 21 ноября 2024 года в открытых источниках не публиковалась.
Принцип работы «Орешника» был описан президентом РФ на заседании ОДКБ 28 ноября 2024 года: «десятки боевых блоков — самонаводящихся блоков — атакуют цель со скоростью 10 Махов» (12 380 км/ч), «температура поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов», в результате взрыва цель разделяется «на элементарные частицы — превращается, по сути говоря, в пыль». По мнению главы государства, эта ударная гиперзвуковая ракетная система не имеет аналогов в мире, и появятся они не скоро.
Согласно подсчетам ТАСС, основанным на данных Минобороны России, российские военнослужащие с начала СВО трижды применили ракетный комплекс средней дальности «Орешник» по военным целям на Украине.