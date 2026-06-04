Глава МАГАТЭ Гросси назвал уникальным проект АЭС в Узбекистане

Первая АЭС в Узбекистане, строительство которой было запущено в четверг, представляет собой уникальный проект. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
По его словам, прозвучавшим на церемонии начала строительства первого энергоблока АЭС, эта станция обладает уникальными характеристиками.
«Вы оба (президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев. — RT) описали этот проект как уникальный, и у него уникальные характеристики», — цитирует Гросси РИА Новости.
Ранее Путин заявил, что в Узбекистане при помощи российской стороны начала формироваться ядерная индустрия.