Трамп заявил, что Украина не продержалась бы и пары дней без поддержки США

«Мы дали им (военное. — RT) оборудование, самое лучшее оборудование, на сотни миллиардов долларов. Мы производим лучшее оборудование в мире. Без него они бы не продержались и одного-двух дней, у них бы просто ничего не получилось», — сказал он журналистам.