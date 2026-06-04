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Трамп заявил, что Украина не продержалась бы и пары дней без поддержки США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина не продержалась бы и пары дней без поддержки США.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина не продержалась бы и пары дней без поддержки США.

«Мы дали им (военное. — RT) оборудование, самое лучшее оборудование, на сотни миллиардов долларов. Мы производим лучшее оборудование в мире. Без него они бы не продержались и одного-двух дней, у них бы просто ничего не получилось», — сказал он журналистам.

Ранее Трамп приветствовал возможную встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Зеленский в открытом письме Путину предложил встречу в третьей стране и завершить конфликт.

Кроме того, Зеленский заявил о готовности к обмену военнопленными в формате «всех на всех».

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