Путин: представители ЕС не хотят звонить, хотя РФ не отказывается от контакта

«Мы и не отказывались никогда от контактов с представителями Евросоюза, в том или в другом качестве. В качестве посредников по переговорам с Украиной, я уже сказал, есть проблемы. И думаю, что трудно с этим не согласиться, но мы не отказываемся от контактов. Достаточно им снять трубку, позвонить. Хотят приехать, пускай приезжают. Они же не хотят», — заявил глава государства, на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.