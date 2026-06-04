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Путин: представители ЕС не хотят звонить, хотя РФ не отказывается от контакта

В качестве посредников по переговорам с Украиной есть проблемы, отметил президент.

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Россия никогда не отказывалась от контактов с представителями Евросоюза, но они не хотят звонить и приезжать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы и не отказывались никогда от контактов с представителями Евросоюза, в том или в другом качестве. В качестве посредников по переговорам с Украиной, я уже сказал, есть проблемы. И думаю, что трудно с этим не согласиться, но мы не отказываемся от контактов. Достаточно им снять трубку, позвонить. Хотят приехать, пускай приезжают. Они же не хотят», — заявил глава государства, на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

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