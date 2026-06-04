Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: встреча Путина и Зеленского стала бы отличным развитием событий

Президент США Дональд Трамп отреагировал на открытое письмо Владимира Зеленского, в котором он призвал Владимира Путина к переговорам. По словам господина Трампа, встреча президентов России и Украины стала бы отличным развитием событий.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на открытое письмо Владимира Зеленского, в котором он призвал Владимира Путина к переговорам. По словам господина Трампа, встреча президентов России и Украины стала бы отличным развитием событий.

«Рад, что они, возможно, говорят о встрече. Я думаю, мы во многом причастны к этому. Было бы здорово, если бы они встретились. Они должны сделать это», — сказал Дональд Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Президент США также выразил уверенность, что Владимир Путин и Владимир Зеленский в итоге пойдут на компромисс. «Они оба пойдут на компромиссы, я предложил эти компромиссы», — уточнил он.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил Владимиру Путину провести личную встречу и завершить боевые действия. Он напомнил, что переговоры готовы организовать Швейцария, Турция и арабские страны. Пресс-секретарь президента России говорил, что в Кремле видели письмо. Владимиру Путину о нем пока не доложили.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше