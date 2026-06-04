Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия согласна на определенные компромиссы на Украине, заявил Путин

Путин: РФ согласна на те компромиссы на Украине, о которых говорили в Анкоридже.

СТРЕЛЬНА, 4 июн — РИА Новости. Перед Россией в Анкоридже был поставлен вопрос об определенных компромиссах на Украине, Москва на них согласна, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.

«Перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна», — сказал Путин.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>