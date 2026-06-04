Путин разрешил журналисту из Германии не отвечать на вопросы модератора

Ему модератор встречи задал вопрос: «Вы представляете крупнейшее и основное информационное агентство Германии. Вот вы по-журналистски обращаете внимание на то, что ваша страна готовится к войне? Это правда? Или это нам так кажется? И что, она правда с Россией собирается воевать?».