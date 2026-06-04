Путин разрешил журналисту из Германии не отвечать на вопросы модератора

СТРЕЛЬНА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил немецкому журналисту не отвечать на провокационный вопрос модератора встречи о том, готовится ли Германия к войне.
Путин в четверг проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
«Я протестую, вы можете не отвечать. Вы здесь не на допросе. Вы здесь в качестве следователя. Допрашивайте меня», — сказал Путин журналисту агентства DPA.
Ему модератор встречи задал вопрос: «Вы представляете крупнейшее и основное информационное агентство Германии. Вот вы по-журналистски обращаете внимание на то, что ваша страна готовится к войне? Это правда? Или это нам так кажется? И что, она правда с Россией собирается воевать?».
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>