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МАГАТЭ будет способствовать строительству АЭС в Узбекистане на всех этапах

Гросси: МАГАТЭ будет способствовать реализации строительства АЭС в Узбекистане.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. МАГАТЭ будет способствовать реализации строительства АЭС в Узбекистане на всех этапах, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Мы будем способствовать реализации этого проекта на всех этапах, вы можете в этом быть уверены. Это особенный день для нас, знаменательный день», — сказал Гросси в ходе церемонии начала строительства АЭС в Узбекистане.

Гросси отметил, что само присутствие представителей МАГАТЭ на церемонии демонстрирует высокий уровень ответственности двух стран.

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев по видеосвязи из Санкт-Петербурга на полях Петербургского международного экономического форума приняли участие в церемонии начала строительства АЭС.

В Джизакской области в церемонии заливки первого бетона участвовали первый заместитель гендиректора по ядерной энергетике госкорпорации «Росатом» Андрей Петров, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и директор агентства по атомной энергии Узбекистана (Узатом) Азим Ахмедхаджаев. Символическую кнопку начала строительства нажали студенты филиала МИФИ в республике.

Заливка первого бетона в фундамент реакторного здания означает старт сооружения энергоблока и фактическое начало строительства АЭС.

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