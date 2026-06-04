Песков сообщил, что удары по ЗАЭС не прекращаются и Гросси это видит

«Мы констатируем, что они (удары по ЗАЭС. — Прим. Life.ru) не прекращаются, и господин Гросси это тоже хорошо видит», — отметил Песков.
Ранее ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками вблизи Запорожской АЭС. Зафиксировано более 20 ударов по территории тепловой электростанции, обеспечивающей работу линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1». В настоящее время ЗАЭС получает электроэнергию для своих внутренних нужд исключительно по одной линии — ВЛ «Ферросплавная-1». В случае её выхода из строя, энергоблоки будут вынуждены перейти на питание от резервных (аварийных) дизель-генераторов. Необходимо понимать, что бесперебойное внешнее электроснабжение является фундаментальным условием для поддержания ядерной и радиационной безопасности атомной станции.
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