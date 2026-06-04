На восстановление Украины нужны сотни миллиардов евро, заявил Путин

СТРЕЛЬНА, 4 июн — РИА Новости. Сотни миллиардов евро нужны для восстановления экономики Украины, европейские эксперты это знают, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
«Европейские эксперты знают, сколько денег и в какие сроки — речь идет о сотнях миллиардов евро — нужно для восстановления экономики Украины», — сказал Путин.
«Мне известно о предложениях канцлера ФРГ о том, что Украина должна стать ассоциированным членом и так далее. Нас вообще это не касается. Мы не против. Мы против того, чтобы Евросоюз превращался в военный блок», — добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>