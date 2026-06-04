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На восстановление Украины нужны сотни миллиардов евро, заявил Путин

Путин: Европа знает, что на восстановление Украины нужны сотни миллиардов евро.

Источник: РИА Новости

СТРЕЛЬНА, 4 июн — РИА Новости. Сотни миллиардов евро нужны для восстановления экономики Украины, европейские эксперты это знают, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.

«Европейские эксперты знают, сколько денег и в какие сроки — речь идет о сотнях миллиардов евро — нужно для восстановления экономики Украины», — сказал Путин.

«Мне известно о предложениях канцлера ФРГ о том, что Украина должна стать ассоциированным членом и так далее. Нас вообще это не касается. Мы не против. Мы против того, чтобы Евросоюз превращался в военный блок», — добавил он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>

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