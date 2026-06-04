Трамп назвал вескую причину для возобновления боевых действий в Иране

«Это бы стало веской причиной. Буду с вами честен, если они убьют американских военных, я думаю, я сделаю это достаточно быстро», — сказал Трамп журналистам в Белом доме на вопрос о перспективах возобновления атак США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и «целями самообороны», Тегеран заявляет об ответных действиях.