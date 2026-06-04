Шнайдер: если Андреева попросит, я с удовольствием дам ей совет по поводу игры Хвалиньской

«Да, конечно, если она попросит, я с удовольствием дам совет. Возможно, она смотрела наш матч, возможно, уже поговорила с тренером. Если она спросит, я поделюсь впечатлениями. На мой взгляд, Андреевой нужно чаще выходить к сетке. И я думаю, что она в последнее время делает это очень хорошо», — сказала Шнайдер на пресс‑конференции.