Шнайдер: если Андреева попросит, я с удовольствием дам ей совет по поводу игры Хвалиньской

Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, что готова дать совет соотечественнице Мирре Андреевой перед финалом с полькой Майей Хвалиньской.
«Да, конечно, если она попросит, я с удовольствием дам совет. Возможно, она смотрела наш матч, возможно, уже поговорила с тренером. Если она спросит, я поделюсь впечатлениями. На мой взгляд, Андреевой нужно чаще выходить к сетке. И я думаю, что она в последнее время делает это очень хорошо», — сказала Шнайдер на пресс‑конференции.
На пути к финалу полька сенсационно выиграла девять матчей подряд, обыграв Чжэн Циньвэнь, Элисе Мертенс, Марию Саккари, Диан Парри, Анну Калинскую и Диану Шнайдер.
Ранее Хвалиньская прокомментировала победу над Шнайдер в ½ финала Открытого чемпионата Франции.