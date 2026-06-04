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Шнайдер: если Андреева попросит, я с удовольствием дам ей совет по поводу игры Хвалиньской

Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, что готова дать совет соотечественнице Мирре Андреевой перед финалом с полькой Майей Хвалиньской.

Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, что готова дать совет соотечественнице Мирре Андреевой перед финалом с полькой Майей Хвалиньской.

«Да, конечно, если она попросит, я с удовольствием дам совет. Возможно, она смотрела наш матч, возможно, уже поговорила с тренером. Если она спросит, я поделюсь впечатлениями. На мой взгляд, Андреевой нужно чаще выходить к сетке. И я думаю, что она в последнее время делает это очень хорошо», — сказала Шнайдер на пресс‑конференции.

На пути к финалу полька сенсационно выиграла девять матчей подряд, обыграв Чжэн Циньвэнь, Элисе Мертенс, Марию Саккари, Диан Парри, Анну Калинскую и Диану Шнайдер.

Ранее Хвалиньская прокомментировала победу над Шнайдер в ½ финала Открытого чемпионата Франции.

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