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Фицо: Германия заплатила за резкие речи Мерца местом в СБ ООН

Такой международный сбой в политике огромной и сильной страны не объяснить, отметил словацкий премьер-министр.

БРАТИСЛАВА, 4 июня. /ТАСС/. Германия из-за резких речей канцлера Фридриха Мерца лишилась места непостоянного члена Совета Безопасности (СБ) ООН. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«За резкие речи своего канцлера [пришлось] платить и Германии. Она не получила место непостоянного члена СБ ООН. Такой международный сбой [в политике] такой огромной и сильной страны не объяснить», — написал премьер в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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