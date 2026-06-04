Фицо: Германия заплатила за резкие речи Мерца местом в СБ ООН

«За резкие речи своего канцлера [пришлось] платить и Германии. Она не получила место непостоянного члена СБ ООН. Такой международный сбой [в политике] такой огромной и сильной страны не объяснить», — написал премьер в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).