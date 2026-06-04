Трамп заявил, что поддержал бы возможную встречу Путина и Зеленского

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет встретиться с президентом РФ. Он также подчеркнул, что в Кремле видели письмо Зеленского, Путину будет доложено о нем позже.