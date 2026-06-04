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Трамп заявил, что поддержал бы возможную встречу Путина и Зеленского

Им следует покончить с конфликтом, указал американский лидер.

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возможную встречу российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Такую позицию Трамп изложил в беседе с журналистами в Белом доме.

«Я думаю, было бы здорово, если бы они встретились. Им следует покончить с этим [конфликтом]», — сказал американский лидер.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет встретиться с президентом РФ. Он также подчеркнул, что в Кремле видели письмо Зеленского, Путину будет доложено о нем позже.

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