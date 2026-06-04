Путин: Египет является одним из приоритетных партнеров РФ на Ближнем Востоке

Он отметил, что у РФ и Египта стабильный растущий взаимный товарооборот, хорошие перспективы осуществления крупных проектов. «Мы уже не один год говорим о создании технологической долины российской в Египте, в долине Нила. Сейчас активно работаем над реализацией уже проекта строительства в Египте атомной электростанции. Надеюсь, что в ближайшее время, в 2028 году, уже заработает первый блок атомной электростанции. Работы очень активным образом продолжаются, мы привлекаем значительное количество местных специалистов к строительным работам. Это очень мощный проект. И работаем активно по другим направлениям», — рассказал президент.