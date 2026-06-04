Лавров: Мерц ставит Украину выше интересов европейцев и своих собственных граждан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ставит интересы Украины выше интересов европейцев и даже собственных граждан. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта «Блогерская студия VK Видео: пространство прямого диалога» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Блестящий пример: Мерц как-то стал комментировать позицию Венгрии после прихода нового премьер-министра Петера Мадьяра. Мадьяр говорил какие-то вещи, которые относились к украинскому сюжету, в том числе отвечал на вопрос о том, что должна сделать Украина, чтобы Венгрия “сняла шлагбаум” на пути начала переговоров о присоединении Киева к Евросоюзу. Мадьяр заявил, что необходимо восстановить права венгерского меньшинства на Украине, которое было поругано и растоптано. Я с этим согласен», — сказал Лавров.
Глава МИД РФ подчеркнул, что, если уж руководство какой-либо страны хочет соответствовать критериям для начала переговоров о вступлении в ЕС, необходимо думать не только о венгерском национальном меньшинстве, но и обо всех неукраинских группах населения. «Про русский язык вообще никто не заикается. Это, мол, можно продолжать, а вот венгерский надо обязательно восстановить во всех правах и начать переговоры о присоединении к Евросоюзу режима, который грубейшим образом нарушил собственную конституцию, гарантирующую все права русского и других национальных меньшинств», — отметил министр.
По словам Лаврова, когда Мерца спросили о позиции Венгрии, он ответил: «Мол, Венгрия имеет право отстаивать свою культуру, свой язык, но в данном случае, конечно, гораздо важнее пойти навстречу Украине». Министр также напомнил, что бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, отвечая на вопрос о выделении средств Украине, заявила, что «население ее страны испытывает некоторые неудобства в социально-экономической сфере, но надо потерпеть, потому что сейчас самое главное — это Украина».
ТАСС — генеральный информационный партнер ПМЭФ.