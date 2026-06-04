Лавров: Мерц ставит Украину выше интересов европейцев и своих собственных граждан

Глава МИД РФ подчеркнул, что, если уж руководство какой-либо страны хочет соответствовать критериям для начала переговоров о вступлении в ЕС, необходимо думать не только о венгерском национальном меньшинстве, но и обо всех неукраинских группах населения. «Про русский язык вообще никто не заикается. Это, мол, можно продолжать, а вот венгерский надо обязательно восстановить во всех правах и начать переговоры о присоединении к Евросоюзу режима, который грубейшим образом нарушил собственную конституцию, гарантирующую все права русского и других национальных меньшинств», — отметил министр.