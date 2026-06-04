Трамп: США продолжают поиск кандидата на пост главы Нацразведки

«Это пост исполняющего обязанности, он [Пулте] не будет занимать его на постоянной основе. Поскольку я не думаю, что он хочет занимать его на постоянной основе», — уточнил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. «Мы прямо сейчас проводим собеседования», — добавил Трамп, имея в виду поиск кандидата на пост директора Национальной разведки США.