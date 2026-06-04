Трамп: США продолжают поиск кандидата на пост главы Нацразведки

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что поиск нового кандидата на пост директора Национальной разведки США продолжается, Уильям Пулте не будет занимать эту должность на постоянной основе.
Американский лидер в начале этого месяца заявил о назначении Пулте, который является главой управления жилищного финансирования, исполняющим обязанности директора Национальной разведки. Многие политические оппоненты подвергли критике это решение, они подчеркнули, что Пулте не обладает опытом, необходимым для этого поста, и ему будет сложно одновременно совмещать обе должности.
«Это пост исполняющего обязанности, он [Пулте] не будет занимать его на постоянной основе. Поскольку я не думаю, что он хочет занимать его на постоянной основе», — уточнил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. «Мы прямо сейчас проводим собеседования», — добавил Трамп, имея в виду поиск кандидата на пост директора Национальной разведки США.