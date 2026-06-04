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Путин рассказал, куда Россия ударила «Орешником» по Украине

Путин: РФ ударила «Орешником» по Украине там, где было удобно увидеть результаты.

Источник: © РИА Новости

СТРЕЛЬНА, 4 июн — РИА Новости. Россия ударила «Орешником» по Украине туда, где было удобно посмотреть результат, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.

«Открою вам большую-большую военную, государственную тайну: просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона», — сказал Путин.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>