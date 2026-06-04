Путин рассказал, куда Россия ударила «Орешником» по Украине

СТРЕЛЬНА, 4 июн — РИА Новости. Россия ударила «Орешником» по Украине туда, где было удобно посмотреть результат, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
«Открою вам большую-большую военную, государственную тайну: просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона», — сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>