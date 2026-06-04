Трамп назвал возможную встречу Путина и Зеленского отличным развитием событий

Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо Путину с предложением о личной встрече. В послании он заявил о готовности Киева к полной остановке боевых действий на период диалога. Украинская сторона также предложила провести обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех» и привлечь к процессу представителей США и Европы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер пока не ознакомился с письмом, содержание послания ему доложат после встречи с президентом Узбекистана.