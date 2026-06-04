Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал возможную встречу Путина и Зеленского отличным развитием событий

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможная встреча российского лидера Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского стала бы отличным развитием событий. Об этом республиканец сказал журналистам в Белом доме.

Источник: Life.ru

Хозяин Белого дома отметил, что сама дискуссия о такой встрече его радует. Он не уточнил, где и когда, по его мнению, могли бы пройти возможные переговоры.

«Я думаю, это было бы отлично, если бы они встретились», — сказал американский лидер.

Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо Путину с предложением о личной встрече. В послании он заявил о готовности Киева к полной остановке боевых действий на период диалога. Украинская сторона также предложила провести обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех» и привлечь к процессу представителей США и Европы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер пока не ознакомился с письмом, содержание послания ему доложат после встречи с президентом Узбекистана.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше