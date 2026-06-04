Трамп хочет, чтобы Путин встретился с Зеленским

Накануне, выступая на Петербургском международном экономическом форуме президент России, Владимир Путин признался, что сказал бы Зеленскому после подписания мирного соглашения. По словам главы государства, если мирное урегулирование будет достигнуто — он просто порадуется, что все наконец-то закончилось. При этом Путин подчеркнул, что с украинской стороны подписывать документы об урегулировании должны легитимные представители.