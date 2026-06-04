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Трамп заявил, что странам НАТО следовало помочь США в войне против Ирана

Отвечая на вопрос о том, нуждаются ли США в помощи европейских союзников по альянсу в вопросе обеспечения судоходства в Ормузском проливе, американский лидер заявил, что США «уже дали им шанс помочь», но они «предпочли не делать этого».

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что странам НАТО следовало помочь американским вооруженным силам в войне против Ирана.

Отвечая в ходе беседы с журналистами в Белом доме на вопрос о том, нуждаются ли США в помощи европейских союзников по НАТО в вопросе обеспечения судоходства в Ормузском проливе, Трамп заявил, что США «уже дали им шанс помочь», но они «предпочли не делать этого».

«Мы обратились к странам НАТО и, по правде говоря, к ряду других, и я бы не сказал, что мы навязывались. Я сказал: “Если вы хотите помочь, было бы здорово”. И они все отказали нам», — подчеркнул американский лидер, добавив, что «им не следовало этого делать».

«Им следовало сказать, что они готовы помочь», — добавил он.

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