Трамп заявил, что странам НАТО следовало помочь США в войне против Ирана

Отвечая в ходе беседы с журналистами в Белом доме на вопрос о том, нуждаются ли США в помощи европейских союзников по НАТО в вопросе обеспечения судоходства в Ормузском проливе, Трамп заявил, что США «уже дали им шанс помочь», но они «предпочли не делать этого».
«Мы обратились к странам НАТО и, по правде говоря, к ряду других, и я бы не сказал, что мы навязывались. Я сказал: “Если вы хотите помочь, было бы здорово”. И они все отказали нам», — подчеркнул американский лидер, добавив, что «им не следовало этого делать».
«Им следовало сказать, что они готовы помочь», — добавил он.