Трамп заявил, что странам НАТО следовало помочь США в войне против Ирана

«Мы обратились к странам НАТО и, по правде говоря, к ряду других, и я бы не сказал, что мы навязывались. Я сказал: “Если вы хотите помочь, было бы здорово”. И они все отказали нам», — подчеркнул американский лидер, добавив, что «им не следовало этого делать».