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Трамп допустил встречу с верховным лидером Ирана

Президент США Дональд Трамп допустил встречу с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи в случае достижения сделки по урегулированию конфликта.

Президент США Дональд Трамп допустил встречу с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи в случае достижения сделки по урегулированию конфликта.

«Я бы хотел, чтобы мы заключили сделку. Если мы достигнем сделки, такое возможно… Я не хочу встречаться с аятоллой, но, если бы я встретился с ним, для меня это было бы честью», — сказал он.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил о признаках более активного участия Хаменеи в управлении Ираном.

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