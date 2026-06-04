Трамп допустил встречу с верховным лидером Ирана

«Я бы хотел, чтобы мы заключили сделку. Если мы достигнем сделки, такое возможно… Я не хочу встречаться с аятоллой, но, если бы я встретился с ним, для меня это было бы честью», — сказал он.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил о признаках более активного участия Хаменеи в управлении Ираном.
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