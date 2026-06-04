ПСБ подписал соглашения по развитию социальной инфраструктуры в Ярославле

На полях ПМЭФ председатель ПСБ Пётр Фрадков подписал ряд соглашений в рамках релокации головного офиса банка в Ярославль. Новые договорённости предполагают развитие социальной инфраструктуры региона.
«Сегодня мы подписали соглашения, которые предметно “закрыли” практические вопросы возведения важной социальной инфраструктуры в рамках переезда головного офиса ПСБ в Ярославль. Наш масштабный проект релокации включает комплексное возведение всей необходимой социальной и деловой инфраструктуры, включая здание нового головного офиса, школу с детским садом, многопрофильный медицинский центр. В проект включены также коммерческие площади. И всё это будет доступно не только нашим сотрудникам, но и всем жителям и гостям региона», — прокомментировал Фрадков.
Правительство области обеспечит координацию ведомств для бесперебойного прохождения административных этапов строительства.
«Проект носит стратегический характер. ПСБ планомерно переводит свои подразделения в Ярославль, формирует современные условия для сотрудников, которые переезжают в область на постоянное место жительства. Для нас это важный показатель доверия к деловому климату территории. Банк создаёт новые рабочие места, укрепляет налоговую базу и участвует в развитии социальной сферы. Со стороны правительства области мы обеспечиваем комплексную поддержку, которая значительно снизит бюрократическую нагрузку. Наша задача — выстроить комфортные условия для интеграции структур банка в экономику Ярославской области и беспрепятственное взаимодействие на всех этапах», — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Отмечается, что соглашение с АФК «Система», в периметр которой входит ГК «МЕДСИ», предусматривает возведение многопрофильного медцентра нового формата, который будет открыт для всех жителей.
«Уверен, что услуги новой клиники будут востребованы не только сотрудниками одного из крупнейших банков страны, но и местными жителями, которые получат доступ к медицине по самым современным стандартам, а при необходимости смогут пройти дальнейшие обследования и получить высококвалифицированную помощь в наших столичных клинико-диагностических центрах и стационарах», — рассказал Тагир Ситдеков, президент АФК «Система».
Банк также заключил соглашение с Финансовым университетом о льготных условиях обучения для сотрудников и членов их семей.
«Для Финансового университета партнёрство с ПСБ — это возможность не только готовить высококвалифицированные кадры для одного из ведущих банков страны, но и выстроить систему непрерывного профессионального развития его сотрудников. Для нас особенно ценно, что соглашение предусматривает образовательную поддержку не только самих сотрудников ПСБ, но и членов их семей. Это пример ответственного подхода работодателя к социальному благополучию своих кадров, и мы рады стать партнёром в этой инициативе. Ярославский филиал Финансового университета станет основной площадкой для реализации нашего соглашения с ПСБ», — отметил ректор Финансового университета Станислав Прокофьев.