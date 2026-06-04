ПСБ подписал соглашения по развитию социальной инфраструктуры в Ярославле

«Для Финансового университета партнёрство с ПСБ — это возможность не только готовить высококвалифицированные кадры для одного из ведущих банков страны, но и выстроить систему непрерывного профессионального развития его сотрудников. Для нас особенно ценно, что соглашение предусматривает образовательную поддержку не только самих сотрудников ПСБ, но и членов их семей. Это пример ответственного подхода работодателя к социальному благополучию своих кадров, и мы рады стать партнёром в этой инициативе. Ярославский филиал Финансового университета станет основной площадкой для реализации нашего соглашения с ПСБ», — отметил ректор Финансового университета Станислав Прокофьев.