ГД и евродепутаты готовы помочь в назначении переговорщика для диалога ЕС и РФ

Также участники подтвердили свое убеждение, что диалог служит долговременным интересам сторон. "Они вновь подтверждают их решимость продолжить и углубить эту работу, несмотря на препятствия, в частности со стороны институтов Европейского союза, и заявляют о своей полной приверженности поддержке любых конкретных инициатив, направленных на укрепление мира, международной безопасности, и улучшению и нормализации отношений между Российской Федерацией и Европейским союзом, — говорится в документе.