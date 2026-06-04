ГД и евродепутаты готовы помочь в назначении переговорщика для диалога ЕС и РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы и Европарламента на встрече с Санкт-Петербурге выразили готовность привнести вклад в назначение переговорщика для возобновления диалога. Об этом говорится в принятой в рамках Петербургского экономического международного форума (ПМЭФ) декларации, которая есть в распоряжении ТАСС.
Декларация была подписана председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким и депутатом Европейского парламента Фернаном Картайзером.
«[Участники] принимают к сведению обсуждения, проводимые в Совете Европейского союза с целью назначения переговорщика, ответственного за возобновление диалога с российскими властями. Они готовы привнести свой вклад в такую инициативу», — говорится в декларации.
Кроме того, в Санкт-Петербурге участниками были рассмотрены конкретные экономические вопросы по просьбе субъектов частного сектора. Также был затронут широкий круг тем, в том числе конфликты на Украине и Ближнем Востоке, научное, культурное и спортивное сотрудничество, перспективы восстановления отношений между ЕС и Россией.
Также участники подтвердили свое убеждение, что диалог служит долговременным интересам сторон. "Они вновь подтверждают их решимость продолжить и углубить эту работу, несмотря на препятствия, в частности со стороны институтов Европейского союза, и заявляют о своей полной приверженности поддержке любых конкретных инициатив, направленных на укрепление мира, международной безопасности, и улучшению и нормализации отношений между Российской Федерацией и Европейским союзом, — говорится в документе.