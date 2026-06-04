Глава Пентагона осудил беспорядки в Боливии, связав их с наркокартелями

«Боливия не должна позволить себе оказаться жертвой прежнего статус-кво с господством наркотеррористов в регионе. Мы будем и впредь поддерживать таких партнеров по коалиции, как Боливия, чтобы не дать наркотеррористам наживаться на гибели людей и разрушениях в нашем полушарии», — добавил глава Пентагона.