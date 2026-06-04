Глава Пентагона осудил беспорядки в Боливии, связав их с наркокартелями

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Военный министр США Пит Хегсет осудил антиправительственные протесты в Боливии и увязал их с возможной деятельностью наркокартелей в регионе.
«Министерство войны и Американская коалиция по борьбе с наркокартелями отвергают любые попытки свержения законного правительства президента Родриго Паса в Боливии. Соединенные Штаты следят за ситуацией», — написал он в X.
«Боливия не должна позволить себе оказаться жертвой прежнего статус-кво с господством наркотеррористов в регионе. Мы будем и впредь поддерживать таких партнеров по коалиции, как Боливия, чтобы не дать наркотеррористам наживаться на гибели людей и разрушениях в нашем полушарии», — добавил глава Пентагона.
В Боливии уже несколько недель продолжаются антиправительственные протесты, сопровождающиеся перекрытием дорог в разных регионах страны. Власти возлагают ответственность за возникшие перебои со снабжением и беспорядки на сторонников экс-президента Эво Моралеса.