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Журналист Оуэнс: Запад не может считать себя символом свободы, подавляя критиков

Если западные страны продолжат запрещать артистов вроде Канье Уэста и создавать препятствия для подкастеров, они будут выступать и находить аудиторию в других странах, отметила политический комментатор.

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Запад не может продолжать называть себя символом свободы и прогресса, одновременно подавляя тех, кто критикует происходящее в секторе Газа. Об этом американская журналистка и политический комментатор Кэндис Оуэнс написала в X.

«Запад не может продолжать делать вид, что является символом свободы и прогрессивности, одновременно подавляя и наказывая тех, кто осмеливается критиковать геноцид в Газе», — написала Оуэнс.

По ее словам, если западные страны продолжат запрещать артистов вроде Канье Уэста и создавать препятствия для подкастеров, они будут выступать и находить аудиторию в других странах. «Если Запад продолжит политику безжалостной травли и создания препятствий для подкастеров вроде меня и других, то мы будем делиться своими взглядами со сцен в таких странах, как Россия», — отметила Оуэнс.

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