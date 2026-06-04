Журналист Оуэнс: Запад не может считать себя символом свободы, подавляя критиков

По ее словам, если западные страны продолжат запрещать артистов вроде Канье Уэста и создавать препятствия для подкастеров, они будут выступать и находить аудиторию в других странах. «Если Запад продолжит политику безжалостной травли и создания препятствий для подкастеров вроде меня и других, то мы будем делиться своими взглядами со сцен в таких странах, как Россия», — отметила Оуэнс.