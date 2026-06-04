Трамп назвал условие для встречи с Хаменеи

«Я бы хотел, чтобы мы заключили сделку. Если мы достигнем сделки, такое возможно, что я встречусь с ним (Хаменеи — ред.)», — сказал американский лидер журналистам в Белом доме в ответ на соответствующий вопрос.
Трамп добавил, что не хочет встречаться с иранским верховным лидером, но если такой контакт случится, для главы США это стало бы честью.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные Соединенных Штатов объясняют свои атаки обеспечением морской блокады ИРИ и «целями самообороны», Тегеран заявляет об ответных действиях.