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Трамп назвал условие для встречи с Хаменеи

Трамп заявил, что мог бы встретиться с Хаменеи в случае заключения сделки.

Источник: www_ria_ru

ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с верховным лидером Ирана, аятоллой Моджтабой Хаменеи была бы возможна в случае достижения сделки по урегулированию конфликта.

«Я бы хотел, чтобы мы заключили сделку. Если мы достигнем сделки, такое возможно, что я встречусь с ним (Хаменеи — ред.)», — сказал американский лидер журналистам в Белом доме в ответ на соответствующий вопрос.

Трамп добавил, что не хочет встречаться с иранским верховным лидером, но если такой контакт случится, для главы США это стало бы честью.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные Соединенных Штатов объясняют свои атаки обеспечением морской блокады ИРИ и «целями самообороны», Тегеран заявляет об ответных действиях.

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