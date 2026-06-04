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Путин приветствует все политические силы Германии, готовые сотрудничать

Путин: Россия приветствует все политические силы Германии, желающие сотрудничать.

Источник: © РИА Новости

СТРЕЛЬНА, 4 июн — РИА Новости. Россия приветствует все политические силы в Германии, которые хотели бы восстановления отношений с Москвой, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы приветствуем все политические силы Федеративной Республики (Германия — ред.), которые хотели бы восстанавливать и развивать отношения с Россией», — сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>