Путин приветствует все политические силы Германии, готовые сотрудничать

СТРЕЛЬНА, 4 июн — РИА Новости. Россия приветствует все политические силы в Германии, которые хотели бы восстановления отношений с Москвой, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы приветствуем все политические силы Федеративной Республики (Германия — ред.), которые хотели бы восстанавливать и развивать отношения с Россией», — сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>