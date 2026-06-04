Карпин поздравил Сафонова с победой в Лиге чемпионов

«Всей командой матч не смотрели, был у игроков выходной, но тренерским штабом смотрели. Да, поздравили Матвея. Что вы хотите ещё узнать? Как поздравили и какие слова произнесли? Обыкновенные», — цитирует Карпина «Матч ТВ».