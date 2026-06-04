Карпин поздравил Сафонова с победой в Лиге чемпионов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что поздравил вратаря ПСЖ Матвея Сафонова с победой в Лиге чемпионов.
«Всей командой матч не смотрели, был у игроков выходной, но тренерским штабом смотрели. Да, поздравили Матвея. Что вы хотите ещё узнать? Как поздравили и какие слова произнесли? Обыкновенные», — цитирует Карпина «Матч ТВ».
На прошлой неделе Матвей вместе с ПСЖ выиграл Лигу чемпионов. В финале парижане обыграли «Арсенал» в серии пенальти (1:1, 4:3).
Сафонов стал первым российским футболистом, которому удалось дважды выиграть трофей.
Ранее сообщалось, что Сафонов занимает седьмое место в списке самых дорогих вратарей мира по версии CIES.