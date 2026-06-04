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Карпин поздравил Сафонова с победой в Лиге чемпионов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что поздравил вратаря ПСЖ Матвея Сафонова с победой в Лиге чемпионов.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что поздравил вратаря ПСЖ Матвея Сафонова с победой в Лиге чемпионов.

«Всей командой матч не смотрели, был у игроков выходной, но тренерским штабом смотрели. Да, поздравили Матвея. Что вы хотите ещё узнать? Как поздравили и какие слова произнесли? Обыкновенные», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

На прошлой неделе Матвей вместе с ПСЖ выиграл Лигу чемпионов. В финале парижане обыграли «Арсенал» в серии пенальти (1:1, 4:3).

Сафонов стал первым российским футболистом, которому удалось дважды выиграть трофей.

Ранее сообщалось, что Сафонов занимает седьмое место в списке самых дорогих вратарей мира по версии CIES.