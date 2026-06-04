Бессент: США снимут блокаду Ирана при открытии Ормузского пролива

«Мы ясно дали понять, что блокада — это единственное, что [США] отменят для открытия пролива», — сказал он, отвечая на вопрос о том, отменят ли Соединенные Штаты в обмен на это и санкции против Ирана. «Я не вхожу в переговорную группу, но в ней мне сказали, что отменят блокаду, я в этом глубоко убежден», — добавил глава финансового ведомства США, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по доходам и расходам.
1 июня иранское информационное агентство Tasnim сообщило, что Иран готов полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать действия в Баб-эль-Мандебском проливе с целью оказания давления на Израиль для прекращения огня в Ливане.
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Кроме того, власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики. Через Ормузский пролив транспортируется примерно 25% мировых объемов торговли нефтью и около 20% — сжиженным природным газом.