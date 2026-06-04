Бессент: США снимут блокаду Ирана при открытии Ормузского пролива

«Мы ясно дали понять, что блокада — это единственное, что [США] отменят для открытия пролива», — сказал он, отвечая на вопрос о том, отменят ли Соединенные Штаты в обмен на это и санкции против Ирана. «Я не вхожу в переговорную группу, но в ней мне сказали, что отменят блокаду, я в этом глубоко убежден», — добавил глава финансового ведомства США, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по доходам и расходам.