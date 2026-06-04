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Трамп: США одержат победу над Ираном либо «на бумаге», либо военным путём

Победа США в конфликте с Ираном неизбежна, она будет достигнута либо «на бумаге», либо военным путём. С таким утверждением выступил глава американской администрации Дональд Трамп.

Победа США в конфликте с Ираном неизбежна, она будет достигнута либо «на бумаге», либо военным путём. С таким утверждением выступил глава американской администрации Дональд Трамп.

Выступая перед журналистами в Белом доме, он заявил, что Соединённые Штаты так или иначе одержат победу над Ираном.

«Победим либо на бумаге, либо военным путём», — сказал Трамп.

Также в ходе своего выступления американский лидер заявил, что допускает возможность своей встречи с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи.

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