Путин считает правом Пашиняна ориентироваться на стандарты Европы

СТРЕЛЬНА, 4 июн — РИА Новости. Политические силы, которые стоят за премьер-министром Армении Николом Пашиняном, ориентируются на европейские стандарты, это суверенное право любой страны, заявил президент России Владимир Путин.
«Политические силы, которые стоят за действующим премьер-министром, они давно так и говорят, и не стесняются, в открытую это делают. На самом деле, здесь нет ничего плохого — ориентироваться на какие-то западные стандарты, на европейские стандарты. Я считаю, что это право каждой суверенной страны, которой является Армения, безусловно», — сказал президент.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>