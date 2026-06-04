Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин считает правом Пашиняна ориентироваться на стандарты Европы

Путин: Пашинян ориентируется на стандарты Европы, это его суверенное право.

СТРЕЛЬНА, 4 июн — РИА Новости. Политические силы, которые стоят за премьер-министром Армении Николом Пашиняном, ориентируются на европейские стандарты, это суверенное право любой страны, заявил президент России Владимир Путин.

«Политические силы, которые стоят за действующим премьер-министром, они давно так и говорят, и не стесняются, в открытую это делают. На самом деле, здесь нет ничего плохого — ориентироваться на какие-то западные стандарты, на европейские стандарты. Я считаю, что это право каждой суверенной страны, которой является Армения, безусловно», — сказал президент.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>