Путин считает правом Пашиняна ориентироваться на стандарты Европы

«Политические силы, которые стоят за действующим премьер-министром, они давно так и говорят, и не стесняются, в открытую это делают. На самом деле, здесь нет ничего плохого — ориентироваться на какие-то западные стандарты, на европейские стандарты. Я считаю, что это право каждой суверенной страны, которой является Армения, безусловно», — сказал президент.