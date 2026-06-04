Путин поблагодарил Гросси за участие в заливке бетона на АЭС в Узбекистане

Ранее российский лидер Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по видеосвязи дали старт строительству интегрированной АЭС в Джизакской области Узбекистана. Россия не только построит станцию, но и предоставит узбекским партнёрам льготный экспортный кредит, а также обеспечит поддержку на всём жизненном цикле — от поставки топлива до обслуживания и обращения с отработавшими материалами.