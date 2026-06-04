Контакты России с Кубой продолжаются, заявил Путин

«Как вы знаете, мы поставили танкер с нефтепродуктами на Кубу. Куба — дружественная нам страна, на протяжении десятилетий традиционно складывались отношения. Администрация США знает об этом. Наши контакты с Кубой продолжаются», — сказал Путин в ходе встречи.