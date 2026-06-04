Контакты России с Кубой продолжаются, заявил Путин

СТРЕЛЬНА, 4 июн — РИА Новости. Контакты России с Кубой продолжаются, это дружественная российскому государству страна, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
«Как вы знаете, мы поставили танкер с нефтепродуктами на Кубу. Куба — дружественная нам страна, на протяжении десятилетий традиционно складывались отношения. Администрация США знает об этом. Наши контакты с Кубой продолжаются», — сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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