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Ситуация с контактами России и Европы идет к возобновлению, заявил Путин

Путин: возобновление контактов РФ и Европы должно созреть, дело к этому и идет.

Источник: © РИА Новости

СТРЕЛЬНА, 4 июн — РИА Новости. Возобновление контактов России и Европы должно созреть, дело к этому и идет, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.

«Ситуация должна созреть, я думаю, что дело как раз к этому идет», — заявил Путин, говоря о возобновлении контактов России и Европы.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>