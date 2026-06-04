Ситуация с контактами России и Европы идет к возобновлению, заявил Путин

СТРЕЛЬНА, 4 июн — РИА Новости. Возобновление контактов России и Европы должно созреть, дело к этому и идет, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
«Ситуация должна созреть, я думаю, что дело как раз к этому идет», — заявил Путин, говоря о возобновлении контактов России и Европы.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>