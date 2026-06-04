Путин поблагодарил Гросси за участие в церемонии заливки бетона в АЭС в Узбекистане

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратился со словами благодарности в адрес гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который принял участие в церемонии заливки бетона в основание первой в Узбекистане АЭС.
«Я хочу господина Гросси еще раз отдельно поприветствовать и поблагодарить его за то, что он приехал на нашу церемонию», — обратился глава государства.
Путин заметил, что Гросси сможет удостовериться в том, что узбекистанская АЭС строится в соответствии с самыми строгими стандартами безопасности, установленными международным агентством.