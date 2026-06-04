Трамп: США возобновят военную операцию в случае гибели солдат из-за атак Ирана

Как добавил президент США, странам НАТО следовало бы помочь Соединенным Штатам в конфликте с Ираном. «Мы обратились к странам НАТО и, по правде говоря, к ряду других, и я бы не сказал, что мы навязывались. Я сказал: “Если вы хотите помочь, было бы здорово”. И они все отказали нам», — уточнил он.