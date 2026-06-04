Армия Ливана взяла под контроль город Диббин после вывода оттуда израильских сил

БЕЙРУТ, 4 июня. /ТАСС/. Военнослужащие ливанской армии восстановили контроль над городом Диббин на юге страны после того, как оттуда были выведены израильские силы. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы, распространенном в X.
В нем указывается, что инженерные подразделения расчистили проезд по шоссе, которое соединяет Диббин с соседними городами Марджаюн и Ибль-эс-Саки. Саперы обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы в рамках подготовки к возвращению местных жителей.
По сведениям новостного портала Lebanon Debate, операция в Диббине проводится в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в ходе ливано-израильских переговоров в Вашингтоне 2−3 июня. Они предусматривают поэтапное освобождение израильскими войсками занятых ими районов в Южном Ливане в рамках преследования формирований шиитской организации «Хезболлах». В свою очередь ливанские военные берут на себя обязательства поддерживать безопасность на юге Ливана и не допустить возвращение туда шиитских боевиков.
Диббин расположен к востоку от реки Литани, в 30 км от Набатии — административного центра одноименной провинции. Его выгодное расположение позволяет контролировать с возвышенности восточный сектор Южного Ливана и регион Иклим-эт-Туффах, который считается оплотом «Хезболлах».
После ухода израильских сил из Диббина ливанские военные должны продемонстрировать способность держать ситуацию под контролем и противостоять вылазкам «Хезболлах». Как указывает портал, если эксперимент будет удачным, то на следующем этапе будет рассмотрен вариант перехода в руки ливанской армии треугольника между населенными пунктами Арнун, Заутар-эш-Шаркия и Йохмур, которые расположены в окрестностях Набатии рядом с средневековым замком Бофор.