Армия Ливана взяла под контроль город Диббин после вывода оттуда израильских сил

По сведениям новостного портала Lebanon Debate, операция в Диббине проводится в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в ходе ливано-израильских переговоров в Вашингтоне 2−3 июня. Они предусматривают поэтапное освобождение израильскими войсками занятых ими районов в Южном Ливане в рамках преследования формирований шиитской организации «Хезболлах». В свою очередь ливанские военные берут на себя обязательства поддерживать безопасность на юге Ливана и не допустить возвращение туда шиитских боевиков.